針對高雄市發生武館舉辦的娛樂格鬥賽，有選手在競技過程中受傷並送醫，教育部體育署8日下午做出回應，表示該賽事是地方民間組織或團體辦理的售票性質商業賽事，已聯繫高雄市政府瞭解釐清，體育署也會持續追蹤後續狀況；體育署也提到，關於運動賽事之舉辦，主辦單位本於權責並依競賽規則籌辦賽事各項事宜，均應於賽前將競賽規程送至體育署備查，但也說明，國內目前尚無綜合格鬥會員窗口。

體育署8日回覆全文如下：

有關媒體報導高雄道館舉辦格鬥比賽致選手受傷一節，體育署說明如下：

一、本賽事經瞭解係似屬地方民間組織（或團體）辦理售票性質商業賽事，已聯繫高雄市政府瞭解釐清，本署將持續關注中。

二、查運動賽事之舉辦，主辦單位本於權責並依競賽規則籌辦賽事各項事宜，如屬具國際窗口之全國性體育團體主辦賽事且向本署申請經費補助者，均應於賽前將競賽規程送本署備查，賽事依循國際總會競賽規則或相關規定辦理，並依全國性體育團體經費補助辦法辦理足額保險。

三、另亞洲奧林匹克理事會刻正籌劃成立亞洲綜合格鬥總會，國內目前尚無會員窗口。