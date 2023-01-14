桃園營造多元運動環境

增設場館及強化服務

桃園市為持續推動體育大市施政目標，提供完善優質的運動場地供市民使用，規劃興建5座體育園區、12座國民運動中心、29座天幕籃球場及多座棒壘球場、射箭場、曲棍球場、網球場、足球場等計畫，並補助各區公所辦理包括溜冰場、槌球場等各項運動設施增設及修繕補助，營造多元運動環境供市民使用。

其中，第10座觀音國民運動中心將於112年上半年開幕試營運，館內規劃有溫水游泳池、體適能中心、羽球場、桌球區、綜合球場、韻律教室、飛輪教室及兒童遊戲區等多項公共運動設施；桃園市楊梅網球場、大潭運動休閒公園棒壘球場及南昌營區桌球館等興建工程則陸續於111年竣工，可望於112年開放營運使用。

截至111年，桃園市已完成的桃園、中壢、南平、平鎮、蘆竹、八德、中大國民運動中心、大溪國小運動中心、新屋高中等運動中心已服務約825萬人次。隨目前COVID-19疫情趨緩，運動人潮陸續回流，各中心亦推出多項行銷優惠方案，讓民眾仍能持續保持運動習慣。此外，桃園市自111年起，與樂天攜手合作將桃園國際棒球場冠名為樂天桃園棒球場，於111年度中華職棒上、下半年球賽，招待市民朋友至棒球場觀賽，促進運動參與，開創台灣職棒冠名先例。

運動中心運動科技檢測。(圖／桃園市政府體育局提供)

多方合作提升運動風氣

桃園近來大力支持職業籃球運動，分別於臺灣男子職業籃球聯盟(P. LEAGUE+)及台灣頂級職業籃球大聯盟(T1 LEAGUE)成立城市球隊，有效活絡本市籃球參與人口。市府於111年延續與璞園冠名合作成立「桃園璞園領航猿」參加2022-23 P. LEAGUE+，以桃園市立體育館作為球隊主場，其中主場例行賽訂於111年12月至112年4月期間舉辦，為回饋桃園市民，推出桃園市民憑市民卡於111年12月10、11日；112年2月25、26日；4月8、9日等6場次可兌換免費門票，每場次限量250張，邀請市民進場觀賽，一起支猿收贏！

此外，市府亦於111年延續與雲豹職業籃球隊冠名合作，並加入永豐銀行冠名贊助，球隊以「桃園永豐雲豹職業籃球隊」參加2022-23 T1 LEAGUE，並以國立體育大學綜合體育館為主場。雲豹球團於本賽季積極網羅新秀，並邀請到NBA知名球星「魔獸」霍華德加盟，帶動我國職業籃壇新氣象，球團規劃於111年11、12月及112年3、4月辦理主場賽事，邀請市民共同支持桃園永豐雲豹！

桃園除了擁有2支職業籃球隊，也有桃園市棒球隊、開南大學棒球隊、桃園戰鬥猿、桃園臺產男子排球隊、桃園國際男子足球隊及桃園戰神MARS女子足球隊等城市球隊，期待透過各支球隊完善各項運動銜接體系，落實屬地主義，將球隊與城市相互連結，共同推動體育發展。

全民運榮獲全國第4佳績

全民參與運動也帶來好結果，桃園於111年全民運動會中展現優秀成績，勇奪36面金牌、39面銀牌及42面銅牌，榮獲全國第4名－立法院長獎，金牌數及總獎牌數更為本市歷屆最高。

桃園永豐雲豹職業籃球隊冠名記者會。(圖／桃園市政府體育局提供)

（桃園市政府體育局廣告）