行政院長蘇貞昌今到曾文水庫視察水情時，被記者問到選在內閣改組前拍板發現金是不是閣揆保衛戰？蘇貞昌對此未回應，反而是台南市長黃偉哲在致詞時，列舉多項台南市的建設「感謝蘇院長支持」，強調台南市一定要支持蘇院長，繼續來為南部地區的市民朋友努力。

傳內閣即將改組，台南市長黃偉哲公開表態，支持蘇貞昌留任行政院長。（呂妍庭攝）

外傳內閣即將改組，今陪蘇貞昌視察曾文水庫水情的黃偉哲在感謝蘇院長的話語中，也表態支持蘇留任。黃偉哲說，要特別感謝蘇院長對嘉南地區、南部地區建設的幫忙，以台南市來說，如果沒有蘇院長4年前來努力遏止非洲豬瘟，現在都沒有滷肉飯可以吃了！且除了非洲豬瘟外，還有口蹄疫的拔針、宣布為非疫區，現在傳統豬瘟又要開始試驗拔針了，對農工產業影響非常大，「謝謝蘇院長」。

行政院長蘇貞昌今到曾文水庫視察水情，台南市長黃偉哲、嘉義縣副縣長劉培東、行政院秘書長李孟諺、經濟部長王美花、行政院政委羅秉成等人陪同。（呂妍庭攝）

黃偉哲說明，在台南可以看到，不只在國圖南館、南科3期等產業上，包括北外環道路的建設，都動輒數百億經費，絕對不是一個地方政府能夠做的，像嘉義縣副縣長劉培東也提到嘉義科學園區獲蘇院長核定，在嘉南部分、南部地區的建設，「我們都非常謝謝蘇院長能夠支持，同樣的，我們台南市也一定要支持蘇院長，繼續來為南部地區的市民朋友努力」。