台北市第三選區立委補選，國民黨王鴻薇對上民進黨吳怡農，將於1月8日投票。前民進黨立委郭正亮表示，1月8日就是最後一根稻草，也就是吳怡農輸多少，會影響行政院長蘇貞昌留任。

針對立委補選選情，郭正亮今(4日)在網路節目《下班瀚你聊》中表示，王鴻薇比吳怡農會選舉多了，王鴻薇就直接講為何而戰？為什麼大家要出來投票，而且她跟台北市長蔣萬安合體掛看板，還特別選了一個美美的照片。

郭正亮接著指出，最近高雄市長陳其邁突然跳出來支持蘇貞昌續任，然後總統蔡英文也讓蘇貞昌宣布發錢，蔡英文隨後又改變論調，說她同意發錢了，這感覺就是要讓蘇貞昌得分續命。不過，1月8日就是最後一根稻草，吳怡農輸多少，會影響蘇貞昌留任。

郭正亮指出，如果吳怡農連中山區的基本盤，民眾也不願意出來投票，那民進黨區域立委就會害怕，也就是說搞到現在，大家都不想投票，那會不會連帶傷到他們，那他們當然就會歸咎蘇貞昌。