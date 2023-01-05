去年全台稅收預估超徵4500億元，行政院長蘇貞昌宣布，將在農曆年後普發現金每人6,000元。前台南縣長蘇煥智批，發現金不到一萬，過年前趕不及，不接地氣又沒效率。

蘇煥智4日在臉書粉專貼文表示，超徵4500億，討論半天，發現金六千不到一萬，過年前趕不及，不接地氣又沒效率。

網友表示，「應該在過年前發放每人現金一萬元，讓人民先過個好年，其它剩餘再做規畫。稅金是納稅人一點一滴繳的辛苦錢，不是蔡英文個人的，也不是DPP的」、「扣著別人的錢。還理直氣壯，真的有夠不要」、「發放惹民怨，2024直接說再見」、「最終還是債留子孫」、「蘇貞昌吃定人民只要有6000就滿足了！民進黨一再挑戰人民的智慧。」

也有網友表示，「有發就好，不計較年前年後，總要給時間去籌備」、「又不是灑錢，馬上有，起碼的sop也要有吧」、「就算是發錢給人民，動用稅金仍需要立法院審查吧？把稅金當公積金？」、「有差嗎?! 過年前就領到花更快吧？」