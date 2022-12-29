總統蔡英文27日召開記者會，公佈從2024年起恢復1年期的義務役，適用2005年1月1日以後出生的役男，另從國防部資訊也可以看到未來義務役會增加新式武器訓練。前立委郭正亮今（29）日在節目《新聞大白話》中質疑，真的每個義務役士兵都能接觸到新式美國武器嗎？還是打完800發子彈，就要去海岸守備隊當炮灰。

郭正亮指出，從他看到的資料發現，義務役士兵有一半會被編到海岸守備旅。他質疑，這是叫人家去送死嗎？海岸守備旅是要決戰灘岸，卻叫只打過800發子彈的一年兵去對戰登陸的共軍，登陸的共軍是特戰兵，受訓至少三年以上，這是合理的配置嗎？

郭正亮直言，這麼多人去當義務役的兵，「但真的每個人都可以摸到刺針嗎？標槍嗎？紅隼嗎？真的每個人可以接觸到無人機遙控訓練嗎？」我們才買幾千發而已，政府有這麼多訓練彈嗎？這些都是蔡英文親口講的，可見蔡英文現在說話完全不可信了。

對於蔡英文信用，郭正亮痛批，之前說進口萊克多巴胺、進口美豬，我們就可以加入CPTPP，結果現在什麼都沒看到；之前說進口美豬，美國沒施壓，這次也說延長兵役，美國沒施壓，郭正亮嘲諷，難怪美國最喜歡蔡英文，施壓後還會幫忙圓謊。

郭正亮強調，他也支持義務役去守備重要設施，如台積電、台電、中油，但政府要說清楚做為守備部隊是什麼意思，是要讓義務役跟主戰部隊去守海灘嗎？他也預測，2024總統跟立委大選是戰爭跟和平主軸的選擇，就看誰能維護台灣的和平。