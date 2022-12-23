淡江大學助理教授何景榮在臉書爆料表示，總統蔡英文曾說過「剛才開國安會議快睡著，講話很無聊」等，讓大家愣住。民進黨代理秘書長林鶴明今（23日）批，這種消費他人的操作，才真的很無聊。前民進黨立委郭正亮表示，林鶴明這種回應，會讓何景榮更生氣。但最高領導人卻只會享有權力，而不運作權力，這是台灣目前最大的危機；而民進黨的感受又跟基層不一樣，這更可怕。

郭正亮今(23日)在政論節目《新聞大白話》中表示，何景榮是來自印尼的新住民。當民進黨把權力收回手上，自己卻又不動、不做決策，整個就停擺了。民進黨裡面的人因為屬於執政黨，就會乾著急。

郭正亮接著指出，每個社運團體本來跟民進黨不錯，對民進黨期待很高。都認為有所參與可以提供一些想法，他們的想法也都停了。像何景榮事實上非常積極，他長期看何景榮的臉書，他對南向政策有很多看法。林鶴明這種回應，會讓何景榮更生氣，東南亞那些新住民的反應又會是什麼 ？

郭正亮指出，大家對民進黨期望那麼高，但權力經過這幾年的運作，全部都收到自己手上，別人也不敢亂做決策，若做決策還會被打電話關切、修正、指正。在這種情況下最高領導人只會享有權力，而不運作權力，這個國家就停擺了，這就是台灣目前最大的危機。

郭正亮接著點出，民進黨的感受又跟基層不一樣，這更可怕。因為民眾的感受跟民進黨不一樣，又不做決策，怎麼辦呢？已經接近明萬曆皇帝了，根本在宮中不開議，怎麼會碰到這樣的總統呢？而且記者會也不開，不跟人民溝通，不做重大決策，凡事都拖著，這個國家要怎麼辦？