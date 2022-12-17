提到「抗中保台」，鼻祖應該是先總統蔣公，因為沒有他的堅決抗中，怎能保住台灣73年的安定繁榮。在蔡總統執政以前的時代，兩岸之間僅有金門砲戰的軍事衝突，及1996年飛彈危機的準軍事衝突。自從兩岸開始三通之後，溝通的渠道暢通而多元，彼此以同胞相稱之後，合作取代了對抗，親情勝過了敵情。

雖然蔡英文執政前抗中保台就已經存在，兩岸也依然處於交戰狀態。經濟卻能夠成為亞洲四小龍，是兩岸基於同胞愛願意彼此擱置爭議，共創中華民族的偉大復興。在美國的有心破壞後，抗中保台在蔡總統手中就變了調。

以前的抗中保台是兩個兄弟間的爭執，真正動到軍事或準軍事衝突都是針對外力。金門炮戰測試出《中美共同防禦條約》是假的，美國軍艦在炮戰一開戰就溜了，證明了有事根本不會馳援台灣。96年飛彈危機也是因為李登輝訪美，目標都是美國，不是台灣，更不是台灣同胞。

就連這次的圍台軍演也是因應裴洛西堅持訪台。中共軍機跨越海峽中線巡弋也是為了警告美艦不要再把台灣海峽當作可以任意通過的國際水域，要先通報才能確保兩岸的和平安全。即使現在台獨在台灣如此猖獗，跨越中線的戰機也不會直接入台。大陸到現在依然把台灣當同胞，也依然堅持中國人不打中國人。中國大陸自從金門炮戰以後，就已經將中華民族偉大復興的障礙設定在美國，而非台灣。

中國國民黨的抗中保台，雖然仍是親美，但會與美國保持一定距離，不至於將台灣變成美國抗中的棋子，即使現在國民黨執政，在美國外交政策已轉向的情況下，也不會讓美國予取予求，兩岸才會和平，經濟才會共榮。

民進黨政府的抗中保台，只是一個以抗中去落實台獨的工具，哪裡有想到要保台。由於台獨在台灣沒有市場，必須援引外力才能達成，就讓大陸的解放軍有了出動的藉口。因為解放軍是針對外部勢力，並非針對自己人民。解放軍武力犯台的三個條件，外力介入、法理台獨、及和統時間過長，也說明了台海現在兵凶戰危的根本原因是民進黨政府的抗中保台加「舔美」所造成的。

台灣老百姓對於舔美式的抗中保台，最初相當歡迎，因為能獲得大國的重視，感覺很光榮。這也是綠營兩次選舉都能以抗中保台就打贏的原因，在賣掉台積電、進口萊豬賣掉健康、買不需要的軍品浪費到國防經費，老百姓才驚覺民進黨的舔美式抗中保台，是需要付出生命財產的代價，不能再支持了。

經過選舉淬練無效的舔美式抗中保台政策應好好檢討，不要成為民進黨人體內的癌症DNA，更不能瞎挺到下次敗選，就像當初瞎挺陳時中一樣。（作者為中華民國防疫學會理事長）