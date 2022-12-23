台積電在美移機典禮，拜登喜出望外，高呼「美國製造」回來了。本應歡天喜地，表彰供應鏈民主化成就，但台積電創辦人張忠謀在致詞時，卻說出「27年過去了，半導體產業見證了世界大幅的地緣政治局勢轉變，全球化幾乎已死，自由貿易幾乎已死…」的讖語。

1990年冷戰結束，1995年基於資訊網路技術，帶動了金融全球化，且在自由貿易與利潤最大化的吸引下，跨國公司聳立，讓國際政治經濟學再度興起，亦如美國學者魯瓦克（Edward N. Luttwak）所說的地緣經濟特質，其所創造出的經濟盛況，西方國家也享受了「穩定成長、低通膨、高就業率」的榮景。

好景不常，這些盛況卻因美國新一輪的地緣政治推動給阻斷了。地緣政治所主導的國際政治發展，正如同德國總理蕭茲所說：「歐美國家能夠享受世界最好經濟，已經一去不返了」。張忠謀只是更為直接表述，台積電到美設廠受制地緣政治壓力，是一種政治決定的無奈。

地緣政治與戰爭的聯繫

地緣政治為什麼讓人心生恐懼！它又是什麼？甚至於地緣政治學者也難給予確切定義，原因是它在不同的時代背景下，具有不同面貌，甚至可以用不同的語言喬裝打扮。通俗的說，地緣政治是「國際政治權力分配的地理因素」，但是這種文謅謅的話語，無法顯示背後的刀劍銳氣，尤其是古典地緣政治所主張的「可移動邊疆」為最。有擴張必有利益衝突，有衝突必有對手抵制，有抵制或可上升至戰爭的強度。

地緣政治玩家，掌握一種「全球政治地圖」的視野，如《北約2022戰略概念》，明確指出北約在「『歐洲─大西洋』聯盟中心之下，向西巴爾幹、黑海、中東，向南到非洲中部，向東達印太地區」拓展勢力圈。這便明白了，北約在此之前，已在歐洲大陸進行了五次移動邊疆的擴張。

季辛吉與米爾斯海默都證實了，俄烏戰爭便是地緣政治的產物，梅克爾更直接說出2014年進行的明斯克協議，只是一種「緩兵之計」，因為問題沒有解決，沒有解決北約擴張與俄羅斯抵制的現實。

70年代台灣受地緣政治傷害的悲壯史詩

地緣政治就是一種「積極行動」，必要時可以對一個國家進行主權的傷害。雖然大國是催動地緣政治的主力，但面對競爭的大國，仍需要聯盟力量的集結，對聯盟塑造的態度，美國地緣政治學者史派克曼給出了這一句話：「聯盟創造友誼，而非友誼創造聯盟」。如此「呼之即來，揮之即去」的權力刻畫表露無遺。

相對被大國拉入聯盟的小國而言，在純粹功利主義下，往往只能扮演工具資源，包括了「戰爭代理、權力代理、政策代理或是戰略代理」的角色，必要時還必須向「中心大國」輸血，作為對抗的資費。

台灣便是一個很好的例子。國內一提台灣，便辯稱台灣的地緣戰略非常重要，事實上，這個觀念來自於冷戰時期，肯楠借力於史派克曼的邊緣地帶理論，構建西太平洋第一島鏈，執行圍堵政策。台灣居於第一島鏈中心，是美國西太門戶，地理位置被凸顯出來。

別忘了，地緣政治是有時代背景，是可變動的。1969年季辛吉，便以《美國外交政策與中心議題》論述告誡美國政府，美國應該脫離理想主義，轉而面向現實主義與國家利益觀點，且以權力平衡作為外交決策的思考。歷史證明，尼克森政府接受了這個「權力平衡地理」的觀念，讓聯中制蘇政策出台。

1970年中國大陸獲知美國的意向，同年4月透過乒乓球友誼賽，作為彼此外交試探，隔年10月便發生了聯合國2758號決議案，美國雖投下反對票，但目的是想建立「雙重代表制」。事實上，尼克森政府在投票前一個月，公開支持中國入聯與接替常任理事國席位，政治效應早已傳播開來。

緊接著，1972年尼克森訪問了中國，1979年中美兩國建交，並且還接受了對台斷交、毀約（共同防禦條約）、撤軍（美國駐台軍事）三條件。至此，台灣喪失了國際法人地位與有限主權的尷尬情境。

有台灣學者爭辯，1971年台灣退出聯合國是在漢賊不兩立思想下的衝動之舉。然而真相卻是美國推動權力平衡的地緣政策所致，季辛吉在其《大外交》第28章地緣政治的外交政策，有關尼克森的三角外交文中，說明了之所以要調整美國對外政策的主要原因，「美國近乎完全主宰世界舞台的時代，也接近尾聲了。…政策必須重新評估與調整」。是的，美國面臨了國力衰退，無力支撐抗蘇的全球戰略。

經典地緣政治思想與延伸的政策，都是從國家中心出發的，聯中制蘇對美國而言，不但讓美國脫離了越戰泥沼，減輕戰略負擔，也間接促成蘇聯解體，造就了美國超強，而季辛吉本人也獲得「諾貝爾和平獎」，政策效果收穫滿滿。但這樣的效果卻以犧牲台灣政治地位為代價。這也證實了大國之間的鬥爭中，只有目標而非演員的地理意義。

台灣正面臨第二次地緣政治的風暴

美國在地緣政治對台灣的拋棄，台灣則努力進行經濟結構調整，1987年政府主導的台積電晶圓專業代工廠正式成立，台積電在張忠謀的帶領下，也不負重望走上頂尖的晶圓代工龍頭，如今台積電優質的技術能力，卻引發了懷璧其罪效應。美國國防部副部長羅伯特•沃克（Robert O. Work）曾表示，「我們晶片能力從領先兩代人到可能落後兩代人，中間只相隔110英里，那是中國大陸到台北距離。」這也是張忠謀所說，地緣政治政治局勢轉變的深意，與中國太近，與美國太遠。

台積電對台灣而言，只是受地緣政治影響的冰山一角，美國所推動的地緣政治轉變，清晰的認定中國是唯一有全方位能力與美國競爭的國家，台灣議題是美國當下積極操作的焦點。簡單歸納美對台的政治安排，包括了議會外交扶助；國防與軍事戰略指導；如今更傳出美國已經與行政院、立法院商議，明年9月將派遣人員至相關行政單位工作，美國操作台灣議題，越來越不考慮台灣的主體性。

不知道美國欲介入台灣內政的目的是什麼？但我們理解美中在西太平洋權力競逐，連美國都沒有致勝把握。地緣政治學者威廉•福克斯（William Fox）指出，「地區力量在其所在的地域內享有大國地位，因為它們在所在地域內力量衝突方面的利益影響力是巨大的」。這也是美國積極編織印太四方機制、AUKUS聯盟、要求北約東進對應中國的原因，美國單一力量已經不可行了。

美國所用的槓桿，便是將烏克蘭危機比擬台灣。地緣政治的本質是衝突與戰爭，這樣的比擬容易促使安全困境升高，台灣很難避免落入戰爭陷阱。美國第一次地緣政治的調整，讓台灣丟失了國際法人地位，如今面對以中國為對象的地緣政治調整，台灣還需要為美國付出什麼更悲壯的代價啊？

（作者為台灣國際戰略學會秘書長、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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