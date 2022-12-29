彭博社29日報導，台積電正式宣布開始量產3奈米晶片，也意味著再次將守住全球最先進半導體供應商的封號。

在自己南科廠3奈米正式大量生產之前，這家全世界最大晶圓代工廠曾表示，美國亞歷桑納州新廠從2024年開始可望產出4奈米產品，到了2026年，美國2號廠預計可量產3奈米。

這家蘋果的晶片產品主要供應業者，除了日本廠正在蓋以外，傳出也考慮將在德國插旗，興建自己在歐洲首家晶圓廠。台積電指出，市場對3奈米需求很強，並且預定還要在台灣的新竹以及台中蓋2奈米晶圓廠。

正在從事下一代晶片製造工作的台積電，正逢全球經濟成長止步不前的威脅，還有美國制裁中國大陸經濟所帶來的衝擊下，電子相關產品需求不振之際。今年，台積電削減本支出至少有1成左右，減至360億美元。部分分析師示警，2023年台積電可能還會延後擴大支出計劃。

台積電指出，自家3奈米製程比5奈米所提供的性能更高，同時耗能也可降低約35%。應用3奈米技術，將在5年內創造高達1.5兆美元終端產品市場。下個10年，半導體產業將快速成長，台灣必定將在全球經濟中擔任更重要角色。

台灣擁有9成以上全世界高端晶片製造能力，不過各國政府與客戶愈來愈心存警戒，北京政府曾放話不承諾放棄武力統一台灣。因此，也推進台積電將部分產能外移至其它地區。

彭博社指出，台灣有部分聲音傳出，台積電最近在海外全方位生產，長期來說或將降低台灣戰略重要地位。本周，台灣領導人蔡英文曾說過，台積電在海外設廠是台灣實力外延的表徵，而不是對當地產業的威脅。台灣政府高層也表示，台商將繼續把最先進的晶片製造技術根留台灣。

6月已開始量產3奈米晶片的韓國三星電子，雖然是全球晶圓代工第2把交椅，但與台積電全球市占相比差太多。故三星一直在台積電後面苦苦追趕，希望也能在高效能運算裝置需求成長期來分一杯羹。