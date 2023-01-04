晶圓代工龍頭台積電3奈米製程技術已經進入量產，半導體專家研究，台積電3奈米良率最高可達到80%，外媒援引消息透露，高通下一代Snapdragon 8 Gen 3將向三星和台積電採購，而台積電佔大部分的晶片組，原因可能是兩者之間的良率差距。

高通Snapdragon 8 Gen 2已經委由台積電獨家供應，不過去年11月時，有外媒援引消息人士表示，高通有意將Snapdragon 8 Gen 3行動處理器的訂單，交給三星生產，原因是台積電3奈米量產問題存疑。當時台積電延後3奈米量產時程。

如今，台積電3奈米已經順利進入量產，董座劉德音上周在3奈米量產暨擴產典禮上致詞透露，3奈米製程良率目前已與5奈米量產同期相當。《數位時代》報導指出，半導體專家研究保守估計，3奈米良率約落在60%至70%左右，另有跨國產業分析師則估75%至80%。

反觀三星3奈米製程，先前有消息傳出，三星不僅4奈米製程量產遇到瓶頸，3奈米GAA製程的良率竟然只有約10%至20%。外媒gizmochina近日披露，高通下一代Snapdragon 8 Gen 3大部分訂單將給台積電代工，而三星3奈米良率僅20%，與台積電3奈米的差距可能就是原因。