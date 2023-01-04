北京政府取消清零政策後染疫人數飆升，陸媒日前報導全中國染疫人數已破6億人，美國財經媒體指出，中國受新冠疫情影響重創經濟，北京先前正研擬提供晶片業超過1兆人民幣（折合約4.4兆台幣）的補助計畫恐喊卡。

知情人士透露，中國高層官員正在討論如何取消代價高昂的補貼政策，因為這些補貼迄今都沒發揮太大成效，雖然仍有官員繼續推動高達1兆元人民幣的激勵措施，但其他決策者卻對靠補助主導半導體的發展方式失去興趣。

據悉中國官員改為要求當地半導體材料供應商降價，以扶持本土晶片製造商，他們正在尋求替代方法來幫助這些廠商。

報導分析指出，這將代表北京對挑戰美國主導地位的半導體業態度轉變，因為中國經濟動盪對北京的資源造成負擔，並阻礙其晶片產業的雄心，如此一來，可能對從環境到國防等其他關鍵領域的支出也產生影響。

令北京政府沮喪的是，過去十年來向晶片業投入的數百億美元沒有取得明顯突破，而且中國最先進的兩家半導體企業，包括中芯國際和長江儲存都因美國的制裁陷入危機。

報導也提到，中國政府也可能從其他領域轉移資源，為晶片製造商提供資金。