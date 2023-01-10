近期台股持續隨著美股走勢震盪，即將到來的法說會以及美股財報季增添市場不確定性。展望2023年，野村投信認為台股將是柳暗花明，雖然短期內受不確定因素影響而較為波動，但去年的利空因素如高通膨、強升息等逐漸淡化，隨著庫存調整與盈餘下修告一段落，股市即可望走出整理格局。因此，當股市拉回至低檔時，宜選擇長線趨勢股逐步布局，建議聚焦在半導體、高速運算、AI、伺服器、電動車、紡織與金融等族群。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，目前對於2023年全球經濟成長的預估仍處於下修階段，從過去經驗來看，美國公債殖利率曲線倒掛顯示美國經濟將出現衰退，不過，各界普遍預估這次美國經濟將是溫和的衰退。此外，雖然美國製造業庫存在2022年出現巨幅的下修，惟自2010年以來的庫存水位來看，現階段也已跌至相對低檔，消費者信心也出現緩升。

另一個值得留意的是中國，在解除封控政策後，短期內可能因疫情爆發而使經濟受阻，但長線而言應有助於產業鏈與消費需求逐步回復至正常水準。由於台灣是出口導向的經濟體，近期出口數據的下降已反映國外景氣變化，主計處在去年11月底下修台灣2023年經濟成長率預估至2.75%，動能雖趨緩，仍不算太差。至於從2022年延續至今的庫存調整以及盈餘下修，短期內仍是進行式且將持續影響股市走勢，不過，這些利空因素有機會在今年上半年告一段落，未來隨著需求逐漸回升，市場可望出現復甦行情。因此，當股市在反映庫存修正、盈餘下修等利空因素而回檔時，正好營造出逢低布局的機會。

至於看好的產業有哪些？姚郁如指出，今年產業的分歧會更大，部分長線趨勢看好的族群短期內也可能受到消息面影響而回跌，但這反而是逢低布局的好時機。科技股方面，仍是野村投信一直以來持續看好的產業，包括半導體、高速運算、AI以及伺服器等，以半導體為例，根據Gartner預測，2023年整體半導體市場的產值將小幅衰退3.6%，主要反映企業庫存調整以及相對疲弱的景氣，即使如此，野村投信對於半導體的前景仍樂觀看待，2024年的成長值得期待。至於傳產股，看好持續大幅成長的電動車，受惠於機能型服飾需求增加的紡織股，以及存放款金額增加、信用卡消費可望成長的銀行股。