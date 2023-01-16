台股封關倒數計時，權王台積電(2330)持續穩軍心，生醫、金融族群也扮演撐盤要角，台股成功挑戰2023年以來新高14960，新台幣盤中也大升逾1角、見到30.2元字頭，再創近四個半月以來新高，金融市場呈現股匯齊揚，最後一盤搓合拉抬指數達20點，終場台股收漲102.88點、報在14927.01點、成交量為1497.01億元。現階段技術指標也未出現過熱跡象，KD指標位於高位階，研判封關日前之短期趨勢仍維持盤堅趨勢。

權值股今由台積電持續發揮穩盤作用，開高後持穩震盪，股價最高達508元，一度攻上年線，終場收漲1%、報在505元；聯電(2303)法說即將登場，市場保守觀望，股價小跌震盪、跌幅約1.1%；股王大立光(3008)上週法說利空出盡後，今股價回穩，開高震盪、漲幅在1.5%~2%，帶動同屬手機概念的IC設計股指標聯發科(2454)股價上揚回穩，重回700元大關，漲幅近1.5%；鴻海(2317)震盪小跌，股價持續在所有均下以下修正。

電子族群今呈現題材各自表現，ABF載板三雄無懼景氣雜音，景碩(3189)大漲逾2.5%，欣興(3037)、南電(8046)漲幅也分別逾1.5%、1%。

八大類股漲多跌少，生醫股今強勢吸金，生技醫療類股指數漲幅逾2.3%，視陽(6782)直奔漲停，美時(1795)大漲逾5.5%，台耀(4746)、喬山(1736)、合一(4743)漲幅逾3%，其餘寶齡富錦(1760)、寶瑞(6472)等也強勁上揚。

金融股今以大型金控股為首，華南金(2880)、台企銀(2834)、合庫金(5880)上漲約1.5%，富邦金(2881)、兆豐金(2886)、中信金(2891)亦上揚約1%。

分析師表示，封關倒數計時，僅剩明天一個交易日，但今年年假堪稱有史以來最長，導致投資人擔憂其中仍有變數，美國升息政策所帶來的不確定性大幅下降，市場風險情緒回升，但預期台股封關日成交量能上升有限，整體盤勢仍將在15000關前震盪等待，短線操作以技術面強勢拉回偏多操作為主，或可布局春節過後有機會的傳產、大陸解封概念類股，另外，由於電子股雜音較多，可等待財報公布利空不跌時再介入，後續可關注展望仍佳的半導體、能源等族群。