2020年因爆發疫情導致晶片短缺，但目前短缺問題已緩解轉變為「供過於求」，電容式觸控面板模組、物聯網(IoT)元件供應商Synaptics總裁兼執行長Michael Hurlston則示警，晶片短缺問題恐會再度出現，而且時間比外界想像中還快。

根據巴隆周刊（Barron's）報導，上週Michael Hurlston在拉斯維加斯消費性電子展(CES)受訪時表示，半導體供應鏈隱藏的問題並未真正解決，尤其是在成熟製程方面。

Michael Hurlston強調，晶片需求終將回籠，該需求比史上任何一個時期都還要多，他提醒一年過後，市場恐怕會再度面臨嚴重短缺的困境。

Michael Hurlston進一步指出，半導體大廠包括英特爾、美光以及台積電，未來幾年都聚焦先進製程，主要用來打造微處理器及DRAM，他擔憂，若用來生產低成本晶片的成熟製程產能未增加，短缺問題恐怕會再度出現，而且短缺情況會相當猛烈。