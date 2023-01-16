日商索思未來科技（Socionext）自2022年10月12日新掛牌迄今，3個月左右時間，股價共漲約84%。3個月前，索思未來剛上市時，共募得768億日圓，約6.02億美元，是日本2022年籌資規模最大新掛牌公司。同時，在公開市場拿到的營運資金，也創下近20年以來最高。

SMBC日興證券認為，即使半導體市況程度惡化，索思未來獲利能力，是靠著特有的解決方案，系統單晶片（SoC）營業模式而來，故業績穩定成長與營利擴大可期。

索思未來科技總部位於日本橫濱，專注於消費性電子、車用電子、工業用電子以及其它高階科技發展與應用。像是台灣的智原、世芯-KY以及創意等，都是索思未來的競爭同業。

調研單位Quiddity Advisors表示，在接下來幾個月，晶片產業的狀況應該不怎麼樣，需求與營收正同步下滑中。相較晶圓廠，系統單晶片業者或許比較可以嘗到甜頭，但整個大環境不優情況下，SoC也無法獨善其身。不過，系統單晶片未來成長空間可不能小覷。