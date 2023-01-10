小編今（10）日精選5件不可不知的國內外財經大事。韓國貿易部發言人9日表示，韓國政府沒有與美國討論參與美國對中國的出口限制。

韓國擁有三星電子及SK海力士兩家世界領先的記憶體晶片製造商，而荷蘭擁有世界上最先進的晶片曝光系統製造商艾司摩爾（ASML），日本則為晶片製造商提供必要的機械和材料，在供應鏈中均發揮各自的關鍵作用。美國希望與這三個國家聯合，對中國出口採取更嚴格措施。

【1】對陸晶片出口設限 美施壓韓

美日領導人將於本月13日會面，在此之前，美國駐日本大使易曼紐（Rahm Emanuel）表示，美國正與日本、荷蘭、韓國等國討論限制對中國出口半導體。他特別強調韓國的重要性，呼籲限制措施必須將韓國納入範圍，「需各方就協議達成一致」。

【2】陽明總座談海運：黑白天鵝滿天飛

陽明海運總座杜書勤9日表示，黑天鵝、白天鵝滿天飛，不論海運市況還是航商獲利，今（2023）年真的都看不準！對航商來說，最擔心購買力不好；最大利多是俄烏戰爭早點結束，重建需求噴發。杜書勤估計，2022年是貨櫃航運業獲利有史以來最好的一年，2023年沒辦法比去年好，但是會下滑多少，目前說不準。

【3】壽險大賠 中信金 去年每股賺1.67元、年減1元

在銀行大賺、壽險大賠下，中信金2022年12月稅後賺5.92億元，累計全年稅後純益336.06億元，比2021年自結數衰退38％，每股稅後純益（EPS）為1.67元，比2021年每股少賺逾1元。

【4】筆電代工雙雄 廣達、仁寶去年營收兩樣情

筆電雙雄兩樣情，即使筆電需求疲軟，但在伺服器與車用電子撐場面下，廣達2022年12月營收意外仍站在千億元之上，2022全年營收成長13.5％、以1.28兆元創歷史新高。

反觀仁寶2022年12月則同時受筆電與非PC產品淡季來臨影響，營收下跌至725.23億元的低點，第四季營收並創2020年第一季以來新低，全年營收負成長13.1％，惟仍還維持兆元之上水準。

【5】巴西國會暴動 股匯市拉警報

宛如美國國會暴動翻版的戲碼8日在巴西上演，上任甫滿一周的魯拉政府，9日對滋事的前總統波索納洛支持者啟動調查，還以維安不力為由將首都巴西利亞首長停職。

分析師指出，魯拉政權的政治騷亂會讓投資人對巴西資產感到不安，巴西股匯周一大跌。

在海外掛牌的巴西股票，周一跌幅超過2％。