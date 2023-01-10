在昨日大漲近400點之後，港股周二趨向拉回走勢；此前有中國開放邊境的利多議題，但近日兩名聯準會官員的鷹派發言，讓市場趨於謹慎。

周二香港恆生指數低開17點，全日走勢震盪，收盤小跌56.88點或0.27%，為21331.46點。國企股(H股)跌22.44點或0.31%，為7263.63點。

科技指數跌0.27%，主要藍籌股也受壓，美團、阿里巴巴、小米皆下跌約1%。

教育股賣壓重，中教控股跌5.5，中國春來跌8.0%，民生教育跌5.2%。

比亞迪先跌後升，收盤升2.9%，報207.2港元；稍早巴菲特的減持消息，壓低了股價。

汽車股拉回走高，升3.8%。

博奕股持續走高，澳門推出車船票買一送一優惠。金沙中國升4.8%，永利澳門升3.9%，美高梅中國升3.6%，新濠國際升6.1%。

呷哺呷哺跌7.8%，報9.1港元；此前媒體報導，General Atlantic新加坡基金擬折讓約6%，出清1.47億股全部持股。