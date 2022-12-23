台灣本田汽車23日宣布，明年2月1日起，全面調漲旗下國產車型售價，其中Fit車款漲1萬元，HR-V、CR-V漲2萬元，漲幅介於1.3％～2.5％，與其他國產同業漲幅相當。

受到原物料行情飛漲等因素影響，從11月底起，包括裕隆日產汽車（2227）、和泰汽車（2207）、中華汽車（2204）陸續宣布明年元旦起調漲國產車售價，三陽（2206）則是提前從11月起調高旗下現代（Hyundai）品牌新車售價。