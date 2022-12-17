新竹市長當選人、立委高虹安涉嫌詐領助理費案，檢調15日兵分8路，搜索高虹安立委辦公室，高虹安以60萬元交保候傳。對此，前立委郭正亮今（17）日就表示「高虹安這個案子擺明了就是下馬威，太明顯了」，郭更強調，「民進黨急著在12月25日要給你下馬威，就知道這個偵辦就是政治性的，若是沒有拉高對抗的強度，那就是等死」，引發討論。

郭正亮今日在網路節目《董事長開講》中提及，「高虹安這個案子擺明了就是下馬威，太明顯了」，郭正亮更說，「這就會讓大部分的人聯想，是不是在高虹安就職後，新竹有什麼大秘寶？很怕被挖或是見光，所以就是給高虹安一個下馬威」，郭正亮也直言，「這一次北檢這樣搞，就不要把高虹安又搞紅一次，因為這個現在不好收尾，在一般的起訴到一審要一年半，高虹安可以放心去辦弊案」。

該節目的主持人吳子嘉也強調「高虹安要在就職100天內，創造出比現在基點還高的聲望，這是高虹安的關鍵期，如果她把弊案打出來，或是聲望往上做高才有機會」，郭正亮也認為，民進黨急著在12月25日要給高虹安下馬威，就知道這個偵辦就是政治性的，「若是沒有拉高對抗的強度，那就是等死，高虹安要有這樣的能量」。