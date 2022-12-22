民進黨九合一大選大敗，蔡英文總統辭去黨主席一職，副總統賴清德也在21日的「向黨員報告」政見說明會中表示，對於近日黨內熱議的敗選原因，「是否因為論文抄襲、民進黨同志有黑金背景，或沒有聽見基層的聲音，所以沒有辦法獲得人民的支持，民進黨要好好面對失敗，重新贏回人民的信賴」。對此，前立委郭正亮就表示，「賴清德真的敢對黨內有黑金的人去掉黨公職嗎？對論文抄襲的人要給予揭發嗎？」

郭正亮今(22日)在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，對於賴清德的說法，「就要看他當選之後，真的敢對黨內有黑金的人去掉黨公職嗎？對論文抄襲的人要給予揭發嗎？賴清德傾聽民意沒問題，他這個人比較剛直、勇於講出事實、願意面對問題，他也絕對不會不開記者會，他跟群眾比較不會脫節，但要怎麼解決群眾問題，這就他的課題」。

郭正亮更接著說，「在民進黨的黨政協調會，如果黨主席不是總統，總統會理你嗎？這蠻現實的」，郭正亮坦言，「而且蔡英文再怎麼樣都會用顧立雄或蘇貞昌當院長，我很難想像他們會配合賴清德，所以行政權的部分就必須透過立委去傳達，因為黨主席很難以黨領政」。

最後郭正亮也強調，「賴清德一定要透過新系立委來傳達聲音，所以到時候政治不同意見的表達就會有點曲折，就會造成混亂，這就會造成民進黨傷害，蔡英文不放手的結果，必然就是會有混亂的狀況」。