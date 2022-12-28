民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示黨團支持兵役延長改革的主張，但蔡英文總統宣布後才請國防部向在野溝通，他認為此舉並未謙卑面對民意。（黃婉婷攝）

總統蔡英文昨宣布義務役役期自4個月延長至1年，國防部長邱國正28日率多名國軍高層向在野黨團報告，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠指出，黨團雖支持當前改革方向，但也提出5點主張，要求國防部配套、制度要合理；對於政策宣布後才與在野溝通，他炮口對準蔡英文，痛斥這有謙卑面對民意嗎？

邱臣遠表示，民眾黨團認同兵役延長的大方向，但政策細節如訓練內容、彈性修業、薪資提升、義務役年資銜接勞退制度這4點，國防部要合理合規的規畫與訓練。 邱臣遠說，延長兵役的重點在於「重拾國軍的榮譽感」，黨團提出5點訴求，包括提高徵募兵制誘因，提高國人從軍意願，二是訓練內容保持彈性，納入資訊戰或無人機操作，與世界情勢接軌，三是針對役期納入年資等有益役男的提案，國防部應主動積極爭取，四是國防部應縮短役男等待兵單的空窗期，最後是訓練官、訓練場域的整備要一步到位。

與會黨團幹部認為，兵役延長帶來的恐衍伸「喬兵役」、「提前入伍」等亂象，必須提前應對，當前世代剝奪感很重，要讓役男無後顧之憂，後續執行兵役改革的主責要有力，不要淪為口號政策，軍中師資能否跟上，也要妥善整備。

至於蔡英文宣布兵役延長前先邀集民進黨立委開便當會，宣布後才和在野黨團溝通一事，邱臣遠則批，這是典型民進黨雙標作為，需要在野黨背書時，才將此案從查照改審查，而民眾黨團過去都呼籲召開國是會議，針對全民國防做相關討論，但蔡英文只只找執政黨立委，尤其上周大家砲火四射，昨天摸摸頭後就口徑一致，再來短時間逼在野黨背書，就是典型雙標，這有謙卑面對民意嗎？

對此，邱國正表示，役期延長難免讓年輕人有不確定感，會慎重參考民眾黨團給予的意見，納入未來訓練計畫及施政參考，包括訓練量能、訓練場地、配置裝備，都會盡力滿足需求，多方溝通協調，在真正施行前同步做好準備工作。

國防部次長房茂宏允諾，訓練課程不會隨意挪用，將因應現代戰爭「預警時間短、作戰節奏快」的特性，把後備部隊轉為常備守備部隊，國防部會繼續與其他部會溝通協調，兼顧國人權益，落實全民國防。