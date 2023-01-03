九合一選舉綠營慘敗後，民進黨內的權力傾軋持續上演。總統蔡英文在元旦演說未鬆口「還稅於民」，今(3日)卻由行政院長蘇貞昌出面宣布「發現金」。媒體人張禹宣大酸，蔡英文給點顏色，蘇貞昌就開起染坊，敗選時見不到蘇貞昌的檢討，發錢時卻搶第一名。他指出，所以蔡英文的臉書內容隻字未提蘇貞昌，足見其惱火程度，說明該政策是向「民意」服軟，但蘇貞昌得意忘形兼傲慢，錯把一時的浮木當成七星續命燈。

張禹宣今(3日)在臉書發文表示，12/29，北檢大動作搜索高端，當時陳建仁入閣的傳聞甚囂塵上，包括賴系在內，第一時間，先是抱持未定論，放任其自由發展，隨後開始主張「賴清德已定於一尊」、「高端案陳建仁完蛋」、「讓陳建仁上任，是與賴清德火車對撞」，引爆其他派系的疑慮，實則是讓蔡英文的整盤棋，見光死。

隨後，到12/31召開國安會議之際，內閣一事仍尚未塵埃落定。蔡英文透過「攬權」還稅於民一事，給蘇貞昌下馬威。表態「權力是握我在手上」，同時蘇貞昌也針對國運籤「沈船」一事，再度喊話蔡英文「請多方、慎重考量」，這個多方之一，就是賴清德的盤算。與此同時，對於蔡英文節奏不甚明快的裁示，民進黨立委集體炸鍋，不願再充當橡皮圖章，以民意為脅「逼宮」蔡英文，再度讓蘇貞昌逮到活命的契機。

張禹宣指出，隔日1/1，陳其邁冷不防在元旦當日，發表了「力挺蘇貞昌」的宣言，引爆賴系的廣大不滿與躁動，陳其邁的意志＝蔡英文的意志。在陳建仁遭到賴系扼殺的狀況下，此舉等同宣示，蔡英文已經過「多方慎重考慮」，向蘇貞昌給了答案。

不料的是，蘇貞昌拿到顏色後，竟然開起染坊，立刻發布了「這男人太狠了」影片，乖張的大喊自己「定於一尊」。之後又得寸進尺，公然報復蔡英文用「國安會議」攬權之仇，搶先在總統宣布之前，拋出「發放現金」的消息叫板。張禹宣直言，這番「拿翹」，完完全全是「得了便宜又賣乖」，純心要給「奈何不了自己」的蔡英文難看。

張禹宣還提到，當蔡英文拋出「力保」訊號，蘇貞昌非但毫無感激，立刻還爬到頭上來，爭功諉過搶盡風頭。敗選時見不到蘇貞昌的檢討，發錢時卻搶第一名。這背後的底氣，不僅止於陳其邁所釋放的訊號，更重要的是英系立委反撲背後的「民意」，順勢操作的蘇貞昌卻自我膨脹，自認是蔡英文抵禦賴清德的「馬其諾防線」，非他不可。

「所以，蔡英文的臉書內容，隻字未提到蘇貞昌三個字，足見其惱火程度。」張禹宣強調，蔡並多次提及需立法院同意，說明該政策是向「民意」服軟，拒絕背書。但蘇貞昌得意忘形的同時，卻忽略了一件事。賴清德拿下黨主席後，腥風血雨才要開始；蔡英文也不會任人拿捏，就此跛腳。蘇貞昌的傲慢，錯把一時的浮木，當七星續命燈。