國防部今(3）日指出，2日上午6時至3日上午6時之間，偵獲共機1架次，並無逾越海峽中線及進入任何空域、共艦3艘次，持續在台海周邊活動。國軍仍持續運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。但也創下兩年來，共機擾台最少紀錄。

共機在8月軍演後，經常穿越台灣海峽中線南北兩端，但近日開始穿越海峽中線的中段，即兩岸最近的距離。

去年12月25日，國防部偵獲共機71架次，是近年最高架次，其中有47架飛越海峽中線，且多集中於中線中段。

相較元旦時，包括有殲十戰機、殲十六戰機兩批在北部桃園、新竹外海空域穿越海峽中線，依據國防部公布圖示規格比例顯示，共機似乎比以往更深入海峽中線東側，並逼近我方西北及北部廿四浬鄰接區空域。同時也有一批殲十一戰機在淡水河口外海空域穿越中線，狀況似乎比平常更為緊張。

軍方表示，元旦當天共機空域活動，實際上和過去如常，雖然有穿越海峽中線狀況，但實際上根本未進入我方領空，但空軍地面飛彈部隊仍積極實施追瞄等反制措施。軍方也解釋，只要共機機穿越海峽中線，地面飛彈部隊一定會實施相關反制作為，這是必要程序，請國人放心。