總統蔡英文27日上午召開國安高層會議，拍板113年1月1日起，94年次1月1日以後出生的役男，義務役延長為1年，同時大幅調漲薪資，而這也是蔡英文暌違745天後，再度接受媒體提問。前立委郭正亮28日就指出，對於國安局長陳明通的去留，「蔡英文將會讓陳明通陪她到2024」，引發討論。

桃園市前市長鄭文燦及新竹市前市長林智堅的台大論文因涉及抄襲，被台大撤銷學位，兩人的指導教授陳明通也因此遭受各界抨擊，連綠營人士都認為他應下台負責，郭正亮28日就在中天節目《綠也掀桌》中指出，關於陳明通的去留就是因為蔡英文，「現在的國安議題鐵三角是負責外交的李大維、負責兩岸的陳明通以及負責軍情的顧立雄，缺一不可，不容易找到讓蔡英文信任的人，這個就是取捨」。

郭正亮也說，當然陳明通會在論文及台大這個議題丟分，但每一個人有不同的面，「就如同蔡英文前一陣子還是堅持繼續用蘇貞昌，導致大敗選，還不是照用，早就可以改組了，為何拖到現在？就因為每個人都有不同的面，為何持續用蘇貞昌，因為她可以穩住局面」，郭正亮最後坦言，「陳明通當然對她有傷，但他又不選，因此他會陪蔡英文一起做到2024，因為行政院改組不包括國安單位，府的人事換的機率都不高」。