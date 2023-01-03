總統蔡英文召開國安會議後宣布超徵稅收4500億元將不會普發現金，這筆錢會優先協助高風險的國人與產業，「做出這個決定不容易」。英系立委們旋即群起喊話「人民感受，失落多於體諒」。副總統賴清德先前說執政黨敗選原因之一是「沒有傾聽基層的聲音」，顯然今年面臨選舉壓力的立委們急了，他們選擇和賴清德站在一起。

猶記得蔡英文敗選時說「雖然中央執政很努力，仍無法突破地方政治結構……」所以才慰留行政院長蘇貞昌，不是嗎？怎麼現在這筆來自納稅人血汗錢的意外之財，卻要用來幫中央政策執政不力擦屁股，又是補貼油電價、又是要穩定民生物價、還要補貼房租房貸、更要補助企業調整產業體質、中小產業轉型，维持經濟動能……哇哩嘞，蔡總統、國安會現在才發現中央執政千瘡百孔，需要拿幾千億來補破網，這個「決定」當然不容易！

但冤有頭債有主，納稅人多繳的，明年財政部就應該提出「優惠方案」減免一些。如果中央政府把這筆4500億元的超徵稅金當作老天爺賞的大紅包，要拿去補貼各該管部會施政不力的業務經費，那就不是蔡總統騙說「雖然中央執政很努力」的卸責謊話可以唬弄過去。

想想，如果沒有這筆超徵稅收曝光，選後蘇揆賴著不走，那才是唬弄蔡總統、唬弄國人最不容易的決定。閣揆蘇貞昌洋洋灑灑提了7項優先業務補貼，「袂見笑」霸著權位，那是絕對不能留的。油電雙漲、搞殘台電快破產的經濟部長王美花，死抱著「2025非核家園」禍害台灣更不能留。

農委會主委陳吉仲從上任以來始終搞不定農漁產品產銷平衡，再補貼下去連阿兵哥和小學生都要抗議了，必須引咎辭職。還有那個內政部代理部長花敬群，這麼「專業」地提出「補助擴大租屋和房貸補貼、興建社會住宅、獎勵危老屋改建等」，真的是嫌壓榨老百姓稅金太多嗎？這種好康事，真有本事就去跟銀行談吧！

蔡總統元旦做出這個不容易的決定，但是換個閣揆、重新組閣，應該很容易。換誰來做，都不會比蘇貞昌更糟糕吧。

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