面對朝野立委、地方民代和強大民意反彈下，總統蔡英文3日下午一改元旦談話的政策性定調說「(12/31)國安高層會議並沒有具體討論發放消費券或現金」，證實行政院長蘇貞昌稍早「1800億元扣除不時之需，將規劃全民發現金」的宣布。台灣民意基金會董事長游盈隆以「形勢比人強」下註解說，他欣見蔡政府回應人民的喜好，但這次現金要發多少？發給誰？如何發？何時發？為什麼發？回答這5W問題將是蔡政府的功課。

「這無疑是一項戲劇性的政策大轉變。」游盈隆表示，印象中，蔡英文總統在壓力下改變意志，被在野黨揶揄為「髮夾彎」，有過但不多見。比較知名的是，2016年司法院正副院長改提名、2017年一例一休修法，2017年在前民進黨主席林義雄壓力下修改公投法等。今天是最新的例子。

游盈隆指出，今天這個戲劇性政策大轉變，來的正是時候，雖然蔡總統萬分不情願，甚至相當痛苦。這個戲劇性轉變傳達了一個重要的訊息，那就是，政府的神經還在，政府具體回應了人民的喜好，也因此暫時避免了或減緩了民怨火山爆發。

「但，接下來，人民有五個問題等政府迅速具體回答。」游盈隆強調：這次現金要發多少？發給誰？如何發？何時發？為什麼發？「妥善回答這5W問題，是蔡政府2023新年的第一項功課。」