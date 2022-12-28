總統蔡英文27日上午召開國安高層會議，拍板113年1月1日起，94年次1月1日以後出生的役男，義務役延長為1年，同時大幅調漲薪資，而這也是蔡英文暌違745天後，再度接受媒體提問，同時副總統賴清德、行政院長蘇貞昌及國安會秘書長顧立雄也都在場。因此近日就有港媒指出，「只要蘇貞昌繼續留在位置上，握有行政資源，對希望參與2024大選的賴清德是潛在威脅」，引發討論。

根據港媒《中評社》的報導指出，在這場睽違了745天的媒體記者會中，除了兵役問題，蔡英文、賴清德與蘇貞昌三人之間的關係更是備受矚目，而當問到賴清德是否2024適合的接班人選，蔡英文表示「當然是」，同時也表示「賴清德兼任黨主席這件事情，也不會改變我們互動模式」，該份報導更指出，蔡英文這句話背後的含義就是，「賴清德就算是黨主席，但他還是副總統，蔡英文還是總統，若以過去互動模式，想必是賴要配合蔡」。

而對於蘇貞昌是否留任行政院長的位置，蔡英文當場就表示了「這個事情不急，時間到自然會說明」，該份報導認為，這樣的說法可能是保護蘇貞昌或是留面子給對方，而被外界點名可能接任閣揆的人選顧立雄，就坐在賴清德旁邊。現在蘇貞昌也正在被觀察，希望可以藉由過年前發放現金或是消費券等民眾福利，讓自己位置穩固，「只要蘇貞昌繼續留在位置上，握有行政資源，對於希望參與2024大選的賴清德，都會是潛在威脅」。