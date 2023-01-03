國內日前掀起大陸短影音平台「抖音」資安輿論，然而，行政院長蘇貞昌跨年夜因在臉書PO出抖音風格的「太狠了」影片，不僅在野一片罵聲，揶揄政府是否被「認知作戰」，連民進黨自家立委高嘉瑜都質疑小編是不是臥底。對此，蘇貞昌3日強調，「我們用的是全球民眾都可以使用的微軟影音軟體，不是中國軟體」。

蘇貞昌上午視察春節國際包裹檢疫前受訪時說，「我們用的是全球民眾都可以使用的微軟影音軟體，不是中國軟體」，希望大陸網民翻牆後可以看到，也能習慣民主國家政府怎樣辛苦為人民做事。

蘇貞昌感嘆說道，許多事情在做的當初人民不了解，有時會誤會、有時會責罵，此感覺如同「懷胎的辛苦、生產的陣痛」，但辛苦過去後留下美麗，就像當初禁止口罩出口、非洲豬瘟檢查民眾排隊的不滿，或屏鵝公路電線電纜地下化過程中交通受阻，現在都可以看到美麗留下來，希望藉此讓大家一起支持行政團隊，支持政府做事，跨過辛苦、留下美麗。