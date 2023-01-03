行政院長蘇貞昌日前以抖音短影片風格拍攝政績宣傳影片，引發外界熱議。對此，民進黨立委高嘉瑜在政論節目上直呼，製作影片的小編「是不是臥底？」在明知道政府推動禁抖音的情況下，還用抖音的風格製作影片，結果害蘇貞昌成了全國的笑柄，讓節目現場的來賓們哄堂大笑。

蘇貞昌在去年12月31日於臉書貼出影片，公布在任內完成的5項重大政績，他表示，要用這支影片勉勵行政團隊和全體公務人員繼續做對的事，以及對人民有益、會讓台灣未來更美好的事。

政論節目《少康戰情室》昨（2）日針對相關議題進行討論，高嘉瑜直言，這件事非常難堪，也是對政府最大的嘲諷，她提到，自己在看到影片的第一時間就傻眼了，「蘇貞昌怎麼會用抖音的模板來做他的政績宣傳影片？」也質疑，怎麼會出現這麼大的失誤，是不是政府「也被滲透、認知作戰」，才導致了這樣的結果。

高嘉瑜喊話，這件事真的要認真檢討，因為不論政績，光是在影片的形式、播放的方式上，大家都知道這是行政上一個很大的問題。最後，高嘉瑜坦言，雖然知道蘇貞昌認為自己很認真，但民眾過去幾年的感受，確實與蘇所做的有一定落差，她也希望，蘇貞昌可以對經濟、民生、高通膨、高物價和房價等民眾痛苦來源做說明。