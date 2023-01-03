「還稅於民」議題近期備受各界討論，而行政院長蘇貞昌今（3）日透露，將規劃發放現金。對此，媒體人黃揚明分析，看守內閣不會去講太久以後的事，蘇貞昌此時宣布發現金，就代表他沒有要下台。

蘇貞昌今上午表示，在超徵金額4500億元可動用的1800億元中，除部分會預留不時之需，剩餘將規畫以發現金的方式發放，但此舉必須要有法源根據、預算編列並經立法院同意，不是私下發紅包。

中天政論節目《大新聞大爆卦》今就相關新聞進行討論，黃揚明揶揄道，蘇貞昌「也是會轉彎的」，因為過去國民黨曾呼籲發放現金以供紓困，蘇以「怕人民存起來」為由，堅持發放五倍券。

另外，黃揚明認為，蘇貞昌此時宣布發現金是很奇怪的事，因為蘇被許多人認為在1月13日立院通過今年度預算後，就可能總辭，此時卻宣布發放現金，「應該是他宣誓自己留任了」。

黃揚明說明，若蘇貞昌意識到自己成了看守閣揆，應該就不會去講2月以後的事，但現在他已宣布規劃發現金，且還把講得像自己已在規劃，就代表他沒有要走。