國內第三波疫情延燒，中央流行疫情指揮中心近日實施大陸來台航班落地PCR政策，但有專家指出，美國近期開始流行的XBB.1.5變異株才值得擔心，因為XBB.1.5可以重複感染已確診過Omicron的人。對此指揮中心表示，從美國數據來看，XBB.1.5變異株並沒有增加中重症、死亡風險，後續是否對我造成威脅仍有待觀察。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，從上週的變異株監測可知，新變異株對國內威脅最大的應是BQ.1，為BA.5變異株的其中一分支，目前已在全球占有42.5％的比例，已是當前主流病毒株，國際間觀察到除傳染力較高之外，其感染嚴重度與其他的Omicron病毒並無不同。

羅一鈞說，目前發現BQ.1的重複感染比例偏高，雖然該病毒株已成為全球主流，但在各地理區仍有不同的高低分布，例如亞洲以XBB為主，大陸則是流行BA.2.75，預防方式仍是踴躍接種次世代疫苗，呼籲符合時間間距的國人，踴躍接種。

至於美國才剛開始流行的XBB.1.5變異株，是否會對我帶來威脅？羅一鈞說，考量該病毒株目前沒看到較特別的感染重症情形，目前還是應先擔憂BQ.1在台灣的發展，指揮官王必勝則說，暫不考慮對美實施落地採檢。

王必勝也提到，我國疫情高點將落在一月底與二月初，估計單日新增高峰會來到4萬例左右，至於過年後降級的政策規劃，原本就有在評估中，估計不會受到疫情升溫影響。