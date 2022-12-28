總統蔡英文睽違2年後，終於在昨（27）日召開記者會宣布役期延長後接受媒體訪問，對於是否要針對前新竹市長林智堅抄襲案向全國道歉，她回應要等訴願結果出來再說。對此，國民黨立委補選候選人、台北市議員王鴻薇痛批，九合一大敗後，蔡英文還在挺林智堅，顯然教訓還不夠，希望她「該醒醒了」。

王鴻薇今在臉書發文表示，在面對台灣大學宣布認定林智堅國發所論文抄襲情節嚴重，撤銷其碩士學位後，蔡英文當時在中執會致詞時，曾公開表示「我們願意相信智堅沒有抄襲，支持他繼續努力」，將民進黨導向與台大對立的道路。

王鴻薇接著說，如今事過境遷，九合一的敗選顯然完全沒有給足民進黨政府教訓，這樣公然挑戰社會道德底線的荒謬，仍是現在進行式。王鴻薇直言，蔡英文應向全國人民和學術界道歉，因為她當初要求人民相信謊言，直到現在，也還繼續保護著如國安局長陳明通般毀壞學術倫理的人。

最後，王鴻薇喊話蔡英文，呼籲她別再帶著支持者，繼續走這條荒謬的道路，「林智堅就是抄襲，民進黨就是必須檢討自己學術詐騙的問題」。