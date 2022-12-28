蔡英文總統昨針對前新竹市長林智堅論文案時僅表示，當事人已在救濟、訴願中，國民黨第3選區立委補選候選人王鴻薇不滿痛批蔡英文仍在挺林智堅。對此，民進黨台北市第3選區立委補選候選人吳怡農25日指出，他尊重學術專業，申訴人當然也有上訴權益，民進黨這幾周持續檢討中，盼用真誠、認真的態度取得選民支持。

吳怡農說，他支持、尊重學術專業，當然申訴人也有上訴權益。民進黨過去幾週持續檢討，知道選民必須看到他們的真誠、認真才會繼續給予支持。而他在中山跟北松山區，透過每一場客廳會、街頭宣講當面跟選民說明，讓選民更加認識自己，盼大家出門投票，支持正向選舉文化。

吳也提到，民進黨從未在台北市第3選區贏過，即便是3年前選舉，仍與對手差距6個百分點，自己必須更加努力，除了用理念，也用政見爭取選民信賴。他坦言，本次補選只剩11天，要在短時間內接觸近30萬選民實在非常困難，需要好朋友跟戰友當自己的分身，在社區拜票。

針對王鴻薇民調領先8個百分點，他表示，選舉非常艱困、時間也短，他必須一步一腳印努力，爬樓梯、追垃圾車向大家互動，並持續在街頭巷尾開客廳會宣講，以爭取選民信任。

至於民進黨定賴清德於一尊是否有助選情？吳怡農強調，本次補選是立委選舉。他知道大家關心國家安全、提升國家競爭力的議題，未來進入立法院一定會將其當作問政主軸。而外界關心蔡英文、賴清德未來是否站台，有確認一定會向大家報告。

對於選前之夜規畫，他說明，明年1月7日會特別找來紙風車劇團表演，不會有造勢大會，一方面想嘗試不一樣的選舉方式，讓大家看到選舉文化更多可能性，也想用溫暖、歡樂的方式跟大家聚在一起，盼選民明年1月8日出門投票。