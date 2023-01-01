國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇1日出席劍潭里元旦升旗活動，原預計出席的台北市議會副議長葉林傳、國民黨黃復興黨部主委季麟連卻未到，引起外界關注是否兩人避與王鴻薇同台。王鴻薇1日回應，她應劍潭里里長黃開芳邀請出席活動，事前並不知道有誰會出席。

王鴻薇今與新北市長侯友宜赴台北市文昌宮參拜並掃街謙和市場，針對葉林傳、季麟連未到升旗活動，王鴻薇說，她是應劍潭里里長邀請參加早上8時舉辦的元旦升旗典禮，很高興能跟里長、里民一起升旗，也獲得非常熱烈的支持，相當令她感動。

媒體追問，是否排斥與季麟連、葉林傳同台？她強調，自己受里長邀請參加典禮，會充分尊重主辦單位的安排，不過自己實在不清楚今日升旗典禮有誰會出席，只知道里長跟里民會參加。

針對國民黨內近期頻傳爭議，不只中常委蕭景田涉買票遭通緝，國民黨黃復興黨部主委季麟連被控日前參加統促黨活動，侯友宜說，如果是法律上的問題，會尊重法律的過程，如同每個人要彼此互相尊重，法律問題應回歸法律處理，他們會用同樣的道理一起往前走；王鴻薇對此則未回應。