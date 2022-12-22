九合一選舉綠營慘敗，總統蔡英文辭民進黨主席，黨內開始檢討敗選原因，但似乎始終難以針對問題核心。前立委郭正亮22日在《新聞大白話》節目直言，他看不懂蔡英文21日晚間的臉書發文，既然說「執政跟人民感受有落差」，為什麼不立刻改變作為？例如開一個問到飽記者會傾聽民怨。賴清德21日在三重的檢討會就是在現場講，聽群眾來罵，願意這樣，才是真的在啟動改革的動力。

「我看不懂，我看了兩次還是看不懂！」郭正亮表示，看她講的話「執政的人看的是整體，跟人民感受有落差」，至少妳承認感受有落差對不對？那為什麼持續不開記者會？妳已經自認為感受有落差了，但還是拒絕溝通，那妳為什麼不立刻改妳的作為呢？比方說妳發這個臉書，就說我決定來了解老百姓在想什麼，我決定開一個問到飽記者會，讓民怨全發，我要好好聽，妳為什麼做不出這個動作？

郭正亮說，賴清德1月15日應該是篤定當選民進黨主席，昨天在三重的檢討會他就提到三點，就有提到論文的問題，也有提到黨內黑金的問題，第三個就是基層溝通的問題。可是賴清德是在現場講，跟群眾講，聽群眾來罵，人家願意這樣，這樣才是真的在啟動改革的動力。