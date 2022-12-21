民進黨台北市第三選區立委補選候選人吳怡農近來被對手王鴻薇酸「一個人的武林」，美麗島電子報董事長吳子嘉也批評，吳怡農有幫過別人助選嗎？「如果沒有，那為什麼別人要幫他？」吳怡農今天駁斥，九合一大選之前，自己基本是跑遍全國，在各地輔選，「這真是偏離事實太遠了」，希望評論可以公平一點、基於事實。

吳怡農今天上午到中山區大佳里拜會請益，對於吳子嘉的說法，吳怡農說，在過去幾個月，九合一大選之前，包含18歲公民權公民複決，相信許多朋友都看到，自己基本是跑遍全國，在各地輔選，跟夥伴們一起努力，當然過去的努力並不是為了以後要求什麼回報，但這樣說他從來沒幫過別人，這真是偏離事實太遠了。

吳怡農指出，相信大家在許多全國各地的夥伴們的臉書都有看到他出現，這其實非常容易查證的，還是要回到那句話，在媒體上出席節目的來賓們，知道大家都有產出新聞跟焦點的需求，但還是希望大家的評論可以公平一點、可以基於事實。

此外，昨天王鴻薇再次邀請吳怡農辯論，被問到是王鴻薇民調落後還是對自己口才有信心？吳怡農說，這都是好問題，看到自己的競爭對手從參選第一天開始，只要有機會就堅持噴口水、持續謾罵，他真的不了解，為什麼要配合人家的口水、謾罵。

他表示，候選人最重要任務是面對社會大眾的檢視、面對選民的檢驗，這也是為何這幾周以來，每隔幾天就在街頭宣講，為什麼特別舉辦人民頭家來發問，讓所有選民們可以跟他面對面有問必答，這是他對選民最基本的尊重，也是他認為必須認真看待嚴肅看待的任務跟功課。