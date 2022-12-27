九合一選舉落幕，因辭去立委一職的國民黨蔣萬安當選台北市長，後續登場的台北市第三選區立委補選，被視為藍綠延長賽，民進黨徵召吳怡農參選，國民黨則指派王鴻薇出戰。而近日就有YouTuber到台北市松山區的草埔市場進行街頭民調，沒想到多數民眾一面倒的力挺王鴻薇，更有人指出「王鴻薇實在是太棒了，做事做得很好，很認真，我們都很喜歡他」，引發討論。

YouTuber《木炭Charcoal》24日PO出了一段影片，對於明天1月8日的台北市第三選區立委補選，國民黨派出王鴻薇，民進黨則是推派吳怡農，而在台北市松山區的草埔市場的50份調查樣本中，國民黨立委補選候選人王鴻薇獲得31票，民進黨立委補選候選人吳怡農僅獲得19票，差距懸殊。

其中有接受訪問的民眾表示，「當然要支持王鴻薇，清廉啊，吳怡農講話講的不清不楚，還維護貪贓枉法的民進黨」、「王鴻薇很勤快，經驗又多，希望他能做得更好」、「所謂的民意代表，不管是議員還是立法委員，讓他做會做事的就好了」、「王鴻薇實在是太棒了，做事做得很好，很認真，我們都很喜歡她」，不過也有少數民眾表示「我還是會選吳怡農，因為這不是政黨的問題，是國家的問題，國家是年輕人要保護台灣，每個年輕人都要支持台灣自己的民主自由的價值觀」、「就是選吳怡農，沒有為什麼，看年輕就好」。