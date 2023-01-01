國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇1日上午參加劍潭里升旗活動，但爆出「黑統」爭議的台北市議會副議長葉林傳、黃復興黨部主委季麟連臨時缺席，疑刻意避開同台。民進黨候選人吳怡農說，1月1日新的一年，期待台灣平平安安的、穩定的持續發展，不需要對對手做太多批評。

吳怡農連續2天到濱江市場拜票，他說，濱江市場是中山區很重要的市場，昨天走了東側，今天要一起走西側，市場場實在是太大了，沒有辦法一天走完。

被問起葉林傳、季麟連沒有出席升旗活動，是否與黑統爭議有關？吳怡農表示，自己真的沒有辦法揣測別人的元旦行程，1月8日就要投票了，中山、松山區有很多發展上的需求，台灣的國家安全面臨許多挑戰，針對這些重要的議題，選民更在乎立委候選人是否提出具體政見和主張，跟大家一起往前走。

吳怡農強調，1月1日新的一年，期待台灣平平安安的、穩定的持續發展，不需要對對手做太多多餘的批評，希望大家看到他正向的堅持，對於主張的堅持。