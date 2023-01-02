台北市第3選區（中山、北松山）立委補選候選人吳怡農今天下午在議員許淑華陪同下，直搗藍營票倉北松山車隊掃街，面對國民黨候選人王鴻薇近來找藍營大咖拉抬，許淑華認為，選舉應該有新的方式與思維，吳怡農就是新的方式、思維，希望大家藉由這次選舉好好看如何正向選舉，以後也可端正台灣選舉風氣。

吳怡農下午在北松山區車掃前受訪表示，今天早上在中山區掃街的效果非常的好，在連假的第3天、最後1天，待在家裡的朋友，大家都伸出手跟他揮手，給他鼓勵、加持，非常感謝，下午來到北松山，感謝許淑華陪同，這是自己長大的地方，很開心在選舉掃街的第1天回到北松山跟大家問好，繼續祝大家新年快樂，也拜託大家周日出來投票。

吳怡農坦言，台北市第3選區，整個立委的選區對民進黨來說非常艱困，在這邊從來沒有勝選過，特別需要所有的好朋友、好夥伴。

由於王鴻薇頻找藍營大咖拉抬，是否擔心自己大咖牌打太晚？吳怡農說，許淑華是北松山區的大咖，每一位夥伴都是、好戰友，也都是長期在選區服務的議員夥伴、民意代表，希望大家看到這個陣線，不管過去還是未來、從中央到地方，都會持續合作為大家服務。

吳怡農透露，規畫民進黨的代理主席陳其邁、準主席賴清德來給他加持、鼓勵，再過幾天後，陳其邁也會陪著他車掃。

許淑華強調，吳怡農是最大咖，民進黨內只要是認真優秀的候選人，就是最大咖，台中市長盧秀燕、國民黨朱立倫加持只是集結藍營選票，但相信中間選民是投給候選人，不是投給盧秀燕、朱立倫。

許淑華說，雖然北松山艱困，但相信北松山人民的智慧，一定會選適合幫他們推動市政、國政的立委，吳怡農本身是在民生社區長大的小孩，與王鴻薇一樣是民生社區的人，但吳有一個愛台灣的心，要為民認真做事、一步一腳印，而不是靠大牌拉抬造勢。

許淑華說，這次選舉必須重新改變思考，選舉應該有新的方式與思維，吳怡農就是新的方式、思維，希望大家藉由這次選舉好好看如何正向選舉，以後也可以端正台灣選舉風氣。