第10屆立法委員臺北市第3選舉區缺額補選候選人，1號吳怡農（右）、2號王鴻薇（左）。 （資料照片合成）

中選會》第10屆立法委員臺北市第3選舉區缺額補選計票情形

【LIVE直播】九合一大選延長戰！ 北市立委補選開票現場｜2023.1.8

【16:50】

媒體自行計票王鴻薇約47000票，吳怡農約43000票。而依中選會票數：王11051票、吳10120票。

【16:40】

媒體自行計票王鴻薇約46000票，吳怡農約42000票。而依中選會目前票數：王1314票、吳1324票。

【16:30】

媒體自行計票王鴻薇約35000票，吳怡農約33000。王領先吳怡農約2000票。

【16:20】

王鴻薇和吳怡農競爭激烈，媒體自行計票兩人目前票數都突破2.3萬，王領先不到一千票。

台北市第3選區（中山、北松山）立委補選8日投開票，下午4時投票截止後隨即進行開票，此次有3名候選人參戰，分別是1號民進黨籍吳怡農、2號國民黨籍王鴻薇、3號無黨籍蕭赫麟。又以吳和王競爭較激烈，甚至被視為2024總統大選藍綠前哨戰。《中時新聞網》也帶來第一手開票訊息。目前開票10分鐘，兩人差距十分接近，綜合媒體計票資訊，兩人都破六千票。吳怡農甚至有小幅領先的情形。

依北市選委會公布資料，本次補選的選舉人數有26 萬多人，其中中山區約17.5萬人、松山區約9.2萬人，但今天白天北市雖放晴，上午投票率估計卻僅約25%。

而昨晚選前之夜各有看頭。王鴻薇請來8名藍營大咖助講，多名立委也現身站台，展現團結氣勢，現場逾8000名民眾熱情相挺；吳怡農則安排紙風車劇團在花博廣場演出，邀親子家庭共賞，吳的父母、妻子都到場力挺，大打家庭牌。