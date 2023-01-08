蔡政府日前宣布全民普發現金6000元，民進黨立委高嘉瑜卻指「稅收超徵並非政績而是行政失靈」，引起黨內立委反彈，更傳出有綠委欲提案對高嘉瑜祭出黨紀處分，高嘉瑜則出面致歉，表示表達上用詞較不精準。民進黨第3選區立委補選候選人吳怡農8日表示，民進黨有非常明確的黨規，並非說開除就能開除。

政府稅收連年超徵，在野立委直指政府數字管理失靈，不符財政紀律，超徵其實「不應該」，政府態度卻理所當然，高嘉瑜也認為，稅收預算超徵無論所用為何，都非政績而是行政疏失，至今卻未見檢討。

不過，民進黨內立委都不認同此看法，更傳出有綠委提案送她黨紀處分。高嘉瑜則在昨日現身道歉表示，過年前能夠發現金當然是好事，但她個人在表達上，可能用辭不精準，讓大家無法接受，也是理所當然，要表達她的歉意。

針對黨內揚言欲對高嘉瑜祭出黨紀處分，吳怡農說，民進黨有相當明確的黨規，並非說開除就能開除。理性討論公共政策理性相當重要，大家關心經濟發展很好，一起往前走。

他認為，公共政策應該歡迎多元聲音，期待不論國家安全、經濟發展議題，大家都能夠提出具建設性且理性的討論。

媒體追問，會不會聲援高嘉瑜？吳怡農並未正面回應，僅表示不只是高嘉瑜，大家應該對公共政策有更多討論。尤其過去2、3年有很多產業及家庭過得非常辛苦，而政府在過年前看到許多人的需求，不過更重要的是，各界應對未來經濟振興方案做更多討論，不該一、兩句話交代完畢。

針對民進黨立法院黨團總召柯建銘認同恐舉債發紅包，吳怡農表示，原則是要在財政紀律前提下才做更完整規畫。除了現金補助、一時的紓困外，更重要的是針對經濟振興有具體、前瞻性的投資，期待行政部門對外界做更多說明。