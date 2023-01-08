台北市第3選區立委補選8日舉行投票，國民黨候選人王鴻薇及民進黨候選人吳怡農皆被發現進入投開票所時未戴口罩。台北市政府衛生局指出，經與台北市選務委員會了解後，判定吳怡農因拍照需求在室內短暫脫罩，王鴻薇則由於人員驗證身分脫口罩，兩人並無違規問題。

國民黨台北市第三選區立委補選候選人王鴻薇（中）8日在台北長蔣萬安（左）的陪同下前往北市民生國中投票，接受媒體聯訪。（鄭任南攝）

王鴻薇上午9時前往民生國中，進入校內投開票所時未戴上口罩，不過因王未戴身分證僅短暫停留，上午約11時返回投票時則全程配戴口罩；吳怡農則是接近9時45分來永安國小投票，走入投開票所時並未戴上口罩。

衛生局發言人紀玉秋說明，根據立委補選防疫計畫，投開票所選務人員核對選舉人身份時，選舉人應脫下口罩以便核對容貌是否與身分證照片相符，王鴻薇當時因核對身分需要脫下口罩，符合規定。

紀玉秋另指出，中央流行疫情指揮中心已於去年放寬規定，不強制民眾在室外通風場所時配戴口罩，室內場所拍照時亦可脫下口罩，吳怡農因有拍照需求，可以暫時拿下口罩。