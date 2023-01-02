外界看好新北市長侯友宜代表國民黨參選2024總統，台中市長盧秀彥則被點名當副總統候選人。針對外界喊「侯盧配」，盧秀燕2日受訪說，只要對台灣好，什麼樣的組合都可以考慮。

盧秀燕今與國民黨主席朱立倫、台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇一同出席新春親子嘉年華，她會前受訪表示，只要對台灣好，對人民好，什麼樣的組合都可以談，不過個人意願不重要，最重要是能贏比較重要，國民黨必須找出完全勝利的組合，黨內人才擠擠，怎麼樣的組合能贏最重要。

盧秀燕強調，國民黨能贏得2024總統大選最為重要，無論是什麼樣的組合都可以談。趙少康的說法不脫離她的想法，只要各方提出好的想法，都可以討論。

至於外界傳出侯友宜多次找國民黨立委江啟臣接棒新北市長，國民黨主席朱立倫說，侯友宜跟盧秀燕一樣都是國民黨最強母雞，也是最好的直轄市長，江啟臣則是黨內在立法院最優秀戰將，現在兩位都否認這樣的傳言，他也無法再多做回應，現在讓侯友宜好好做事，江啟臣當戰將即可。