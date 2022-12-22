九合一選舉綠營慘敗，總統蔡英文辭民進黨主席，黨內開始檢討敗選原因，但似乎始終難以針對問題核心。前立委郭正亮22日在《新聞大白話》節目直言，他看不懂蔡英文21日晚間的臉書發文，蔡說下禮拜要開國安會議，但台灣有國安問題嗎？即使要宣布當兵役期延長為一年，也可以叫國防部長邱國正宣布。為什麼那麼急？就是要證明權力還在她這裡，就是這種持續不放手，不願意放權的心態，才使得所有的檢討都沒用

「結果今天總統府怎麼回應？我下禮拜開國安會議，妳係咩衝啥(要幹嘛)？我們最近台灣有國安問題嗎？」郭正亮質疑，最近全世界難得台海很久沒被討論了，不管是二十大或習拜會，基本上是處於緩和狀態，結果妳要開國安會議？即使要宣布役期延為一年，也可以叫邱國正宣布就好了。

郭正亮強調「為什麼那麼急？就是要證明權力還在我這裡嘛！」就是這種心態，才使得所有的檢討都沒用。事實上很多人熱心願意檢討，林濁水是其中之一，蔡易餘也做得蠻多了，很多人，可是講這些都沒有用，掩蓋在妳這個740多天不願意開記者會的，全世界的民主笑話裡面。「然後妳還持續不放手，不願意放權嘛！」