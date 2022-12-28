蔡英文總統27日宣布台灣義務役兵期從原本的4個月延長至1年，前總統陳水扁及高市議員陳致中均表達認同，父子也共同將炮火對準前總統馬英九，認為陳水扁任內將役期縮短至1年已是極限，未料，馬英九硬推全募兵制，將役期大減至4個月，導致無可用之兵，才迫使蔡英文必須把此錯誤決策「校正回歸」。

陳水扁在臉書發文表示，前總統李登輝將義務役役期從2000年1月1日起縮短為1年10個月，而他自己在2000年5月20日就任總統後，宣布同年8月1日起首度實施替代役。並逐年調整徵兵募兵比例，從原本6比4變成4比6，才有可能再進一步縮短役期。

陳水扁指出，自2004年1月1日起，每年役期縮短2個月，直到2008年縮短至1年，這已經是役期的極限，沒想到馬英九上台後硬推全募兵制，無視軍方專業意見，勉強推動4個月役期，礙於軍事訓練不足，導致無可用之兵。

陳致中表示， 蔡英文為了捍衛國家安全，經過2年審慎評估，宣佈恢復到2008年的1年役期，這當然不是為了打仗，反而是為了保護家園、不要打仗，因為一個國家沒有最基礎的國防力量作為支撐及有效嚇阻，敵人開啟戰端的機會就會提高。

陳致中指出，蔡英文的決定或許承受很大的社會壓力以及反對聲音批評，但蔡英文作為三軍統帥，以國防整體需求及2300萬國民安危為念，延長役期絕對是正確的決定，而且是為了把馬英九錯誤的決策「校正回歸」。

高雄兵役役期陳水扁蔡英文