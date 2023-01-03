蔡英文總統拍板義務役役期恢復、延長為1年，國民黨有條件支持。但中廣董事長趙少康今批，民進黨受美國壓力延長兵役，但又怕得罪年輕選民；國民黨中央則是又怕美國，又怕被戴帽子，又沒自己論述能引領風潮，只好跟著民進黨跑。

趙少康表示，奉勸國民黨主席朱立倫「不要做強國的棋子」，美國有美國的利益，中華民國有中華民國的利益；若要定國民黨政策政綱，應完整提出來，讓社會和黨員充分了解和討論，然後透過黨代表大會決議，不是主席的意見就是黨意。

趙少康揶揄，國民黨不敢反對延役，於是提出一些拉拉雜雜「條件」配套，但要拼湊也應拼湊得像點樣子，不知道是誰搞出這些莫名其妙配套，程度也太差了，當民進黨的尾巴黨都沒人要。

趙少康說，延役關係青年生涯規劃、兩岸和戰，民進黨甘做美國棋子，挑起兩岸緊張，再以兩岸兵凶戰危做藉口驅趕青年上戰場，把台灣變火藥庫，國民黨若2024想重返執政，就須勇敢導正民進黨錯誤，引領台灣遠離戰火，走正確道路。

趙少康表示，國民黨中央看到民調7成支持延役，但他看到的是3成反對，因為7成支持是事不關己空的數字，3成反對則是紮實的堅強抵抗，否則民進黨為什麼會這麼害怕？為什麼要拖到2022最後才不得不宣布？

趙少康質疑，國民黨不知乘勝追擊，反跟著民進黨支持延役，忘了九合一勝選原因及2024是「戰爭與和平」選擇，連民進黨都知道要趕快逃避「民進黨就是戰爭」代名詞，想把「抗中保台」轉為「和平保台」，國民黨還傻傻跟在民進黨後。