民進黨接連遭遇九合一大選、嘉義市長補選兩場慘敗，總統蔡英文21日在臉書發文稱，執政者是看數字表現出的國家整體實力，「但這些數字背後的虛實，與人民實際感受的落差」，確實是她該檢討的。前立委郭正亮今（22）日在節目《大新聞大爆卦》中怒批，小英的說法事實上就是搶著定調，會一直抓權抓到2024。他也指出，民進黨現在如果真的想要翻身，應該讓賴清德辭去副總統，接替蘇貞昌當行政院長。

郭正亮分析，蔡英文這篇臉書實質上就是說，「其實我們做得不壞，就是忽略了分配面，中下弱勢實質上的感受」，而重點就在「做得不壞」4個字上。至於下周為什麼要開國安會議，他分析，那是因為蔡英文聽到賴清德在三重座談會提及「當主席會認真反省檢討」，她要搶著定調。

郭正亮表示，他前幾天聽到前立委蔡啟芳要蔡英文當太上皇去遊山玩水，直言這在憲政體制下是做不到的，因為民進黨主席沒有行政權，行政院所有人都是蔡英文的人，要如何引導才能讓政策與賴清德的想法一致？

不過對於民進黨想要在2024翻盤，郭正亮也分享一個極端的構想，那就是讓賴清德辭掉副總統，改當行政院長，但前提是「小英真的有意放權給賴清德，這個提案只有她可以提，別人都不能提。」但他也認為，蔡英文一定會把權力堅持抓到最後一刻，也就是2024年5月19日那天，這個當然是賴清德的不幸，自己也可以預期到民進黨一定會持續磕磕碰碰。