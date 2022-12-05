跡象顯示中國政府開始放寬嚴格的防疫封控措施，由中國解封概念股領軍，周一日經指數上漲，惟日圓兌美元走升使日股表現受抑。日經225指數晨收小漲0.11%，為27,808.74點。東證一部指數晨收跌0.50%，報1944.21點。

此外，IwaiCosmo Securities投資研究部總經理Shoichi Arisawa表示，由於美國就業數據並未成為推動市場的催化劑，今天的日股幾乎沒有方向，不過投資人對重量級科技股有了新的看法，給日經指數帶來支撐。

上周五標普500指數和那斯達克綜合指數小跌，而道瓊指數小漲。美國11月非農就業報告意外強勁，使投資人預期聯準會為了對抗通膨，可能維持其激進的升息路徑不變。

日股早盤，鋼鐵、礦業和航空運輸股表現最佳。

Uniqlo母公司迅銷（Fast Retailing）漲3.8%，給日經指數帶來的提振最大。該公司上周宣布11月份其每位顧客平均購買額成長 6.5%。

受美國債息走跌影響，銀行股指數跌1.06%，Resona Holdings跌 3.86%，在日經指數成分股中跌幅最大。

晶片製造設備大廠東京威力科創漲0.6%，空調大廠大金工業漲 0.45%。

機器人大廠發那科漲2.44%，給東證指數帶來最大的支撐。豐田汽車跌1.07%，對東證指數的拖累最大。日產汽車跌2.93%，三菱汽車跌2.55%。