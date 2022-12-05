看回不回，台股盤中指數大漲近百點！上周五美股除道瓊工業指數外，Nasdaq及費城半導體指數都收黑，不過台股未受太多干擾，雖然股后信驊(5274)表現不佳，盤中逆勢大跌逾5%，失守2200元關卡，但台積電(2330)攜手聯發科(2454)穩盤，半導體個股亦有宏觀(6568)及昇陽半導體(8028)強漲，中小型股也在各擁題材下表現亮眼，曜越(3540)、麗豐-KY(4137)、芯鼎(6695)、雷虎(8033)、龍邦(2514)、奇鋐(3017)、穩得(6761)、金麗科(3228)、祺驊(1593)、隆中(6542)、生華科(6492)、全訊(5222)、大江(8436)、八貫(1342)、鈺緯(4153)盤中股價漲停，讓台股得以維持驚驚漲格局，也讓上週得而復失的15000點再次到手，並穩步邁向15050點。

截至11點25分為止，加權股價指數約15050.38點，上漲79.7點，成交量約為1567.53億元；OTC指數為193.34點，上漲1.46點，成交量為499.73億元。

今天盤中上市各類股以生醫類股表現最佳，上漲3.69%，其次是化生醫類股及鋼鐵類股，分別上漲2.16%及1.3%，表現較差者為造紙類股、電線電纜類股及汽車類股，其中造紙類股下跌1.07%，電線電纜類股下跌0.84%，汽車類股下跌0.18%；上櫃部分，表現最佳為光電類股、上漲2.01%，表現最差為營建類股、下跌0.27%。

就技術面來看，擺脫縣市長大選干擾，且美國聯準備主席鮑威爾放鴿，釋出可能由12月開始放慢加息步伐，激勵美股及台股，上周台股先下後上，一度站上15000點，不過上週五漲多拉回，上週五加權股價指數以14970.68點作收，未能站穩15000點，累計一周上漲192.17點，漲幅約1.3%，周K再收紅，也是連5紅，日均量2403億元，櫃買市場也同步攀高，OTC收盤指數為191.88點，累計一周上漲7.54點，漲幅約4.09%，周K連6紅，成交量放大至日均量714.73億元；今天台股無畏美股漲多拉回，指數開高走高，盤中指數站上15000點；近期台股上演驚驚漲走勢，雖然上週五遭逢獲利了結賣壓，15000點得而復失，不過目前台股守在短期均線上，月線與季線將向上突破半年線，指數下檔具支撐，反彈格局未變，指數區間看14500點至15300點。

分析師表示，台股經過一個多月強勢反彈，從低點反彈至今，指數已大漲近2500點，不少個股更是漲幅驚人，短線難免遭逢獲利了結賣壓致使指數震盪加劇，操作上，短線漲多股宜調節入袋，跟著資金、具題材或法人作帳標的來回操作，選股則以產業展望持續增長如綠能相關、汽車電子、O-RAN及半導體等，以及題材/業績股如：IP、風電、網通、車電相關等為優先。

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